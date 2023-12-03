المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لتوغلات الاحتلال

العالم- فلسطين

وقالت كتائب القسام: "تمكن مجاهديها من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق".

وقصفت كتائب القسام مستوطنة “أميتاي” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

واستهدفت كتائب القسام دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” جنوب بيت لاهيا.

واستهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة وأجهزوا على عدد من جنود القوة.

وأعلن مجاهدو القسام استهداف 5 آليات صهيونية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف “الياسين 105” مؤكدين تدمير 3 آليات بالكامل.

وأعلنت كتائب القسام قصف قاعدة “رعيم” العسكرية، ومستوطنة سيديروت برشقات صاروخية.

وقصفت كتائب القسام تجمعين لجنود العدو شرق دير البلح وخانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية متوغلة غرب جباليا بقذيفة “الياسين 105”.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ كمين محكم لقوة من 60 جنديا صهيونيا وقتل عدد كبير منهم.

واستهدفت كتائب القسام تحشدات للعدو شرق مغتصبة “ماجين” برشقة صاروخية.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري لها: فجر اليوم الأحد تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال.

وأضافت: تقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى.

في هذه الأثناء اعترفت إذاعة جيش الاحتلال بمقتل جنديين صهيونيين خلال المعارك التي دارت بالأمس وسط القطاع، فيما تؤكد مصادر المقاومة أن عدد قتلى الاحتلال أكبر من ذلك بكثير.

ووفق الإعلام العبري؛ بالإعلان عن مقتل جنديين إسرائيليين آخرين في القتال بغزة، يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر إلى 400 جندي، بينهم أكثر من 70 جنديا قتلوا خلال الاجتياح البري للقطاع، في حين تؤكد التسريبات الإسرائيلية ومصادر المقاومة أن أعداد القتلى الصهاينة أعلى من ذلك بكثير.