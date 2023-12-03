الجيش الصهيوني يدعو لإخلاء أحياء في خان يونس جنوب غزة

العالم- فلسطين

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، نشره على حسابه بمنصة "إكس".

أدرعي دعا سكان خان يونس من أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن، إلى إخلاء منازلهم "حفاظا على سلامتهم".

وحث سكان هذه الأحياء على "الانتقال إلى مآوي النازحين المعروفة في أحياء الفخاري والشابورة والزهور وتل السلطان".

ونشر أدرعي خارطة لما أسماها "مناطق الإخلاء"، قّسم بموجبها قطاع غزة إلى "بلوكات" تمهيدا لمرحلة جديدة من الحرب، حدد من خلالها الأماكن التي سيستهدفها بما يسمح للسكان بمغادرتها مسبقا، بحسب ادّعائه.

بدورها أعلنت إذاعة الاحتلال عن بدء العملية البرية للجيش في شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم جيش الاحتلال ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان له أمس السبت؛ ما أسفر عن مقتل قرابة 200 فلسطيني ليرتفع عدد القتلى حتى ساعات ظهر أمس السبت إلى 15207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40650، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وخلال جولة ما قبل الهدنة، تكررت رسائل للجيش، وخاصة على لسان أدرعي، دعت سكان شمال القطاع إلى التوجه جنوب القطاع، لكنه استهدف النازحين في المناطق الجنوبية وعلى طرقات قال إنها "آمنة"، وارتكب "مجازر موثقة" بحق مدنيين قوبلت باستنكار أممي.