شاهد/ظهور فصيل جديد للمقاومة الفلسطينية يرعب جيش الاحتلال!

العالم- فلسطين

واطلقت الكتيبة على نفسها "كتائب بديا"، وظهرت فجأة وسيطرت على مدينة "بديا" شمال الضفة بالكامل.

كما ذكرت كتيبة النخبة القسامية، عبر "أكس"، أن "مجموعة مقاومين تطلق على نفسها اسم "كتيبة بديا" تعلن انطلاقتها وتجوب شوارع بديا غرب سلفيت وجيش الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بديا الآن.. يا رب تكون البداية دعواتكم #طوفان_الأقصى".

ظهور كتائب بديا تثير فزع الاحتلال الإسرائيلي

أثار ظهور كتائب مقاومة جديدة في الضفة الغربية لصد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهل فلسطين الغزل ردود أفعال واسعة، وخاصة مع ظهور كتيبة "بديا"، حيث طالب بعضهم بتكوين كتائب مقاومين في كل بلدة فلسطينية لمقاومة الاحتلال وصد عدوانه على أهل بلدات فلسطين.

وقالت راوية المسند: "ظهور كتائب مقاومة جديدة في الضفة وكل فلسطين سيثير فزع الاحتلال الإسرائيلي، ويعمل على تشتيت قوتهم".

وعلقت ليان قاسم الخزعبلة قائلة: " كتيبة جديدة لأول مرة تظهر للعلن تطلق على نفسها "كتائب بديا" ظهرت فجأة وسيطرت على مدينة بديا شمال الضفة بالكامل والان قوات الإحتلال تحشد قواتها لاقتحام البلدة..."

وقال حبيب جواني: "كتيبة جديدة لأول مرة تظهر للعلن تطلق على نفسها كتائب بديا ظهرت فجأة وسيطرت على مدينة بديا شمال الضفة بالكامل والان قوات الإحتلال تحشد قواتها لاقتحام البلدة.."

ورد طارق الصدي فقال: "لا بد لكل بلدة فلسطينية من كتيبة تدافع عنها من تغول المحتل."

أما لاخضر بنثر فعلق قائلًا: "لايعترف الاحتلال لابالسياسة ولا بالسلام ولا بالأمم المتحدة ولا بحقوق الإنسان وضد كل ما لا يهودي، ومجازرها طالت الرضع والنساء والشيوخ ولا تستثني احدًا، ومقدمة على تصفية دولة فلسطين من الفلسطينيين، ووجد الفلسطينيون انهم وحيدون في حرب عالمية مع أغلب دول العالم، إما أن تَقتل أو تُقتل".

ورد كيرو عبدو فقال: "يجب على الفلسطينيين بالضفة تشكيل جماعات مقاومة وتعمل مع المقاومة من داخل الضفة لتشتيت العدو".

أما أبو نشوان الجبري فقال: "يارب يتحرك كل الأبطال والأحرار".

وعلقت أكينار فقالت: " اللهم سدد رميهم وتبث اقدامهم واربط على قلوبهم وشد أزرهم وأيدهم بجنودك وتوفيقك".

وقال جمال نصر: "الأن كتيبة جديدة لأول مرة تظهر للعلن تطلق على نفسها كتائب بديا ظهرت فجأة وسيطرت على مدينة بديا شمال الضفة بالكامل...".

وردت ضحا توفيق فقالت: "مجموعة مقاومين تطلق على نفسها اسم "كتيبة بديا" تعلن انطلاقتها وتجوب شوارع بديا غرب سلفيت وجيش الاحتلال يقتحم بديا الآن.."

بلدة بديا الفلسطينية الأكثر إنتاجًا للزيتون

الجدير بالذكر أن "بديا" هي بلدة فلسطينية ومركز محافظة سلفيت الصناعي، وتقع في الضفة الغربية شمال القدس، وهي بلدة فلسطينية جبلية، تقع جنوب غرب نابلس على الشارع العام المؤدي إلى كفر قاسم على طريق نابلس ـ يافا المعبدة.

وسقطت "بديا" في يد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، مع سائر أراضي الضفة الغربية، وقام الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مساحات من أراضيها وأقامت عليها مستوطنة (جينات شومرون) عام 1985، ويحاول سماسرة الأراضي شراء أراضي القرية، لقربها من حدود الضفة الغربية مع المنطقة المحتلة عام 1948، وعندما عجزوا عن ذلك، لجأوا إلى التزوير للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في "بديا".

يتركز اهتمام سكان "بديا" على الزيتون، لأن معظم أراضي البلدة مزروعة بأشجار الزيتون ومن هنا جاءت التسميه، حيث تعد بديا من أكثر البلدات إنتاجًا لزيت الزيتون في المنطقة خاصة وفي فلسطين.

وتمتاز مدينة بديا بموقع استراتيجي متميز، حيث تعتبر القلب لعدد من البلدات في المنطقة الغربية من محافظة سلفيت، وهي مسحه والزاويه وسرطه وقراوه بني حسان وديربلوط ورافات وسنيريا حيث ادى موقعها الى خلق حركة تجارية واقتصادية نشطة تمثلت في وجود مئات المحلات التجارية المختلفة مما جعلها مكانا للتسوق.