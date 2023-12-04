شاهد.. هل يتكرر سيناريو مشفى الشفاء في شهداء الأقصى؟

العالم - مراسلون

قالت مراسلة العالم "إسرا البحيصي" من داخل ساحة مستشفى الأقصى إن الليلة الماضية كانت اليلة الأصعب على المنطقة الوسطى والجنوبية منذ بداية بدء العدوان الإسرائيلي، وان هناك أحزمة نارية نفذتها طائرات الاحتلال في منطقة السريا ومفرق الطيران وعسقولة، وفي الساحة بجوار مستشفى المعمداني.

مستشفى كمال عدوان تقريبا خرج عن الخدمة

وأضافت، أن في شمال قطاع غزة كان القصف مكثفا وصل إلى محيط مستشفى كمال عدوان إلى درجة تمت محاولة إخراج المرضى والجرحى من المستشفى لأن وجودهم كان يشكل خطر كبير عليهم، مشيرة إلى أن مستشفى كمال عدوان تقريبا خرج عن الخدمة بسبب كثافة القصف الإسرائيلي الذي طال كافة الشوارع المؤدية إليه والساحات الخارجية فيه.

الاحتلال يحاول تنفيذ سيناريو مجمع الشفاء في مستشفى شهداء الأقصى



وفي المنطقة الوسطى قالت مراسلة العالم إن القصف لم يتوقف نهائيا حتى اللحظة حيث إن القصف المدفعي ما زال متواصلا حتى اللحظة.



وأضافت، أن الاحتلال قصف جوار مستشفى شهداء الأقصى مرتين حيث الشظايا تناثرت من فوق رؤوسنا أصيب على إثرها الطفل عمر بشظية أكبر من حجم رأسه وهو الآن هو بين الحياء والموت في العناية المشددة.



وأشارت مراسلة العالم إلى أن معظم الصحفيين والممرضين والأطباء المتواجدين في مستشفى شهداء الأقصى عائلتهم موجودة معهم في ساحة المستشفى.



وأوضحت مراسلة العالم أن هناك بعثة من أطباء بلا حدود داخل مستشفى شهداء الأقصى على أن تنقل حقيقة ما يجري على أرض الواقع في المستشفى.



أهالي غزة لن يهاجروا من على أرضهم إلا شهداء تحتها

ونوهت مراسلة العالم إلى أن الكل مشروع شهادة في قطاع غزة حيث الاحتلال لا يفرق بين مستشفى أو شارع مبنى حتى يجبر الشعب الفلسطيني على الهجرة القسرية إلى صحراء سيناء مؤكدة أن أهالي غزة لن يهاجروا من على أرضهم إلا إلى شهداء تحتها.