هكذا تصف "يونيسف" عدوان الاحتلال على غزة!

العالم - فلسطين



وأشار المتحدث باسم المنظمة الأممية، جيمس إلدر، إلى أن عدوان الاحتلال على جنوب قطاع غزة لا يقل وحشية عن ما تعرض له الشمال".



وأعرب في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عن قلقه من وحشية هجمات جيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب قطاع غزة، داعيا إلى وقف إطلاق نار مستدام.



وأضاف إلدر مخاطبا متابعيه عبر وسائل التواصل: "صوتك مهم، يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءا من وقف الحرب على الأطفال، فالصمت تواطؤ".



والأحد، استنكر المتحدث باسم المنظمة الأممية هجمات الاحتلال على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مشددا على أنه "عاجز عن وصف حجم الرعب الذي يلحق بالأطفال هناك".

اوارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الوحشي على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ35 ألفا آخرين بجروح مختلفة جلهم من الأطفال والنساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.