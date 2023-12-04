بعد توقفها منذ 7 أكتوبر.. استئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد

العالم - الاحتلال



وتبدأ جلسة المحكمة اليوم الإثنين بشهادة المحقق عيران بوشنيك الذي حقق في قضية فساد نتنياهو. وبعد بوشنيك، ستستمع المحكمة إلى شهادة المحقق دوتان ماليتشي ومحقق هيئة الأوراق المالية للاحتلال ليئور شبيتس.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار السابق في الكيان المحتل أفيخاي ماندلبليت، مطلع عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.



وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه، إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهوراً طويلة.



وتستأنف المحاكمة بعد أيام من الجولة الثانية للعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، بعدما انتهت، في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، هدنة إنسانية مؤقتة، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.