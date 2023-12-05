المقاومة تواصل التصدي لتوغلات الاحتلال في القطاع

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إعلانها في بلاغ عسكري صباح الثلاثاء: إن مجاهديها استهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس.

وقبل ذلك استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية متوغلة شرق خانيونس بقذيفة “الياسين 105”.

كما أعلنت كتائب القسام عن قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

والليلة الماضية، استهدف مجاهدو القسام ناقلتي جند ودبابة صهيونية بعبوة شواظ وقذائف “الياسين 105” شمال مدينة خانيونس.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف آلية لجيش الاحتلال بقذيفة (RPG) قرب مخبز العودة في محور التقدم شرق خانيونس.

في السياق، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 من ضباطه وجنوده وإصابة آخرين، في المعارك شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال، إن ضابطًا وجنديين قتلوا في المعارك الدائرة بقطاع غزة. منوهًا إلى إصابة ضابط آخر و3 جنود بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة.

وفي تصريح آخر، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن 4 ضباط وجنود من سلاح المظليين أصيبوا بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة خلال الليل.

وبالإعلان عن القتلى الجُدد يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعترف بهم رسميا منذ بدء عملية التوغل البري في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى 80 ضابطًا وجنديًا برصاص وقذائف المقاومة الفلسطينية.

ووفق معطيات وإحصائيات جيش الاحتلال التي كشف عنها، فإن عدد قتلى الجيش منذ السابع من أكتوبر 2023، قد ارتفع إلى أكثر من 406 جنود وضباط إسرائيليين و59 شرطيًا إسرائيليًا بالإضافة إلى 10 من جهاز الشاباك.

وتؤكد مصادر المقاومة أن خسائر الاحتلال أكبر من ذلك بكثير وأنه يلجأ إلى الإفصاح التدريجي عن جزء من خسائره.

ومساء الاثنين، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كل محاور القتال في قطاع غزة.

كما أشار إلى استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق.

كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.