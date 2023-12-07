الرئيس الإيراني يناقش تطورات غزة في زيارته إلى روسيا

العالم – خاص بالعالم

وكان آخرها ما صرح به الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي قبل توجهه الى روسيا بناء على دعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

فرغم أن الزيارة تستغرق يوما واحدا لكن قضية فلسطين والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة سيكون في صلب الموضوعات المطروحة بين الجانبين.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي:"إن إحدى القضايا المهمة التي ستطرح في هذه الزيارة هي القضية الفلسطينية وقضية غزة من بين ذلك الجهود العاجلة لوقف قصف القطاع ورفع الحصار عن أهله وتقديم المساعدات لفلسطين والشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه".

وقبل هذا التصريح كان لسيد الدبلوماسية الخارجية الايرانية تحذير للكيان الاسرائيلي مفادها أن الأيام المقبلة ستكون مرعبة جدا بالنسبة للكيان الاسرائيلي.



واعتبر أمير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المقاومة الإسلامية ردت بقوة على انتهاكات الاحتلال في حق المدنيين.

كما ادان الوزيران الجرائم الاسرائيلية وشددا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي والابادة الجماعية، وارسال المساعدات العاجلة والانسانية للشعب الفلسطيني.

هذا فيما قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن كيان الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على إدارة حرب طويلة الأمد.

مشيرا الى أن السبب الاساسي في استمرار العدوان على غزة هو حاجة رئيس وزراء الكيان الشخصية. وشدد سلامي على أن ما أظهرته المقاومة حتى الآن هو جزء بسيط من قدراتها.



ما قاله اللواء سلامي يؤكده الكثير من الخبراء العسكريين الذين يقولون إن ارتفاع عدد الضباط القتلى في جيش الاحتلال خلال معارك قطاع غزة يعني ارتفاع عدد ضربات المقاومة المركزة في كافة محاور القتال.

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