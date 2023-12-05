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عبداللهيان ولافروف يوقعان بيانا لمواجهة التدابير القسرية الاحادية

عبداللهيان ولافروف يوقعان بيانا لمواجهة التدابير القسرية الاحادية
الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

وقع وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" ونظيره الروسي "سرغئي لافروف" بموسكو اليوم الثلاثاء، قرارا مشتركا ينص على تعاون البلدين في اختيار الاليات والسبل الكفيلة بمواجهة وخفض وتعويض الاثار الناجمة عن الاجراءات القسرية الاحادية، مثل الحظر.

العالم- ايران

وجرى توقيع هذا البيان من قبل وزيري الخارجية الايراني والروسي، اليوم الثلاثاء، بنهاية المشاورات الثنائية ومتعددة الاطراف بين وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين في موسكو.

وتباحث امير عبداللهيان ولافروف بعد حفل التوقيع على البيان المشترك، في العلاقات بين طهران وموسكو؛ حيث اشار وزير خارجية روسيا بانه عقد 6 لقاءات مع نظيره الايراني خلال العام 2023 وبما يدل على ارادة البلدين في توسيع العلاقات الثنائية.

واعتبر لافروف، توقيع البيان المشترك مع امير عبداللهيان، للتعاون الثنائي في اطار الاليات والسبل الكفيلة بمواجهة وخفض وتعويض الاثار السلبية الناجمة عن التدابير القسرية الاحادية، انه شكّل خطوة باتجاه تعزيز التعاون الثنائي لاجهاض نتائج الحظر الغربي.

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