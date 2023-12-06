شهيدان و3 إصابات بمواجهات مع الاحتلال في جنوب طوباس

العالم-فلسطين

وأكدت مصادر في جمعية الهلال الأحمر، استشهاد الطفل عبد الرحمن عماد بني عودة (16 عاما) من بلدة طمون، والشاب معاذ ابراهيم زهران (18 عاما) من مخيم الفارعة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل المخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات واشتباكات مع المقاومين.

كما اقتحمت قوة عسكرية اسرائيلية بلدة طمون جنوب شرق طوباس، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

من جهته، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام طمون 3 مواطنين بينهم السيدة ليلى بني مطر، للضغط على زوجها الأسير المحرر هاني علي بني مطر لتسليم نفسه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال جلال الدين طالب قطيشات، وهو والد الشهيد رماح قطيشات الذي استشهد برصاص الاحتلال قبل شهر، كما اعتقلت أحمد عبد الله حسين بشارات.