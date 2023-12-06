بينما تتصاعد ألسنة اللهب في غزة، الضفة الغربية فوق الجمر+فيديو

العالم - فلسطين

هذا التصعيد أدى لسقوط شهداء وجرحى برصاص قوات الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات وقعت عند اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس معززة بالآليات العسكرية. وجرى هذا الاقتحام وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.



ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ويخوض اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين ويعتقل آخرين بما في ذلك مخيم جنين الذي شهد عدوانا جديدا أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالرصاص واعتقال آخرين وتدمير للبنية التحتية.



وكانت قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من 40 آلية عسكرية وجرافات، اقتحمت المدينة ومخيمها وانتشرت فيها وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقم الإسعاف في مخيم جنين، أثناء محاولتهم نقل حالة مرضية من داخل المخيم.



وانتشر جنود الاحتلال في محيط مستشفى جنين الحكومي حيث فرضوا حصارا عليه وفتشوا مركبات الإسعاف وأعاقوا عمل طواقمها.



حتى ذوي الاحتياجات الخاصة لم يسلموا من بطش جنود الاحتلال الذين اطلقوا النار على شاب من هذه الفئة الخاصة من مسافة صفر بمدينة الخليل في الضفة الغربية.



يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من خمسة عشر اقتحاما لمدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوانها الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



كما شن الجيش الاسرائيلي عملية مداهمة لمخيم الدهيشة ما أوقع عدة جرحى برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في هذا المخيم.