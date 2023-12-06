شاهد.. مراسلة العالم تكشف الخطر الحقيقي على الفسطينيين في الضفة

العالم - مراسلون

قالت مراسلة مراسلة العالم في جنين أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمارس تصعيدا في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر.

الاحتلال يفتح جبهة الحرب داخل الضفة الغربية



وأضافت، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي فتح جبهة حرب داخل الضفة الغربية، حيث أصبح العدوان ممتمد من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وأشارت مراسلتنا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت العديد من مدن الضفة الغربية تخللتها اعتقالات للعديد من الفلسطينيين وكذلك تصدى لها المقاومون الفلسطينيون.

شهيدان في طوباس

وأوضحت مراسلتنا أن، صباح اليوم الأربعاء ارتقى شهيدان برصاص الاحتلال في محافظة طوباس، أحدهما شاب من بلدة طمون والثاني من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

شهيد في طولكرم

وأوضحت مراسلتنا، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت إستشهاد شاب فلسطيني في مدينة طولكرم متأثرا بجراح أصيب بها حوالي قبل إسبوع خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة.

50 آلية عسكرية تقتحم مخيم جنين

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال عصر الثلاثاء اقتحمت مخيم جنين بقوة خاصة وبتعزيزات آليات عسكرية كبيرة حيث اقتحمت المخيم 50 آلية عسكرية، وأن الاقتحام استمر نحو 9 ساعات، تصدت له فصائل الفلسطينية . كما قصف كيان الاحتلال منزلا داخل المخيم تحديدا في حي جرة الذهب وسط المخيم كما، جرف الشوارع واعتقل العديد من الفلسطينيين من ذوي الشهداء.

اقتحامات عنيفة في مخيم بلاطة

وقالت مراسلة العالم إن مخيم بلاطة شرق نابلس شهد اقتحاما عنيفا من قبل قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية بعد اكتشاف كتيبة من المقاومة واستخدم الآليات والاستراتيجات نفسها التي يستخدمها في كل مخيمات الضفة الغربية بهدف القضاء على المقاومين والمقاومة الفلسطينية.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم دهيشة في بيت لحم صباح اليوم كان خلف ثلاثة إصابات بينها إصابة حرجة.

نن

وأشارت مراسلتنا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إيصال الإصابات إلى المستشفيات عبر سيارات الإسعاف كما تفتش داخلها بشكل كامل لإعتقال المقاومين حتى أن كانوا مصابين.

المستوطنون يشكلون خطرا حقيقيا على الفلسطينيين

وأكدت مراستنا أن المستوطنين يشكلون خطرا حقيقيا على الفلسطينيين خاصة على الشوارع الممتدة بين مدن الضفة الغربية قال مركز الحريات للدفاع عن الحرية والحقوق المدنية بأن الشوارع اللمتدة بين مدن الضفة الغربية باتت تشكل خطرا ومصائب للمواطنين من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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