الاحتلال لايسمح بدفن أكثر من 100 جثة داخل مستشفى كمال عدوان

العالم-فلسطين

يأتي ذلك، فيما تواصل قوات الإحتلال عملياتها الحربية في شمال قطاع غزة وجنوبه، حيث اقتربت الحرب من إتمام شهرها الثاني.

وكان المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش أعلن بوقت سابق أن "هناك 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان"، لافتا إلى أن "التيار الكهربائي انقطع عن المستشفى الذي يأوي أكثر من 7 آلاف نازح الآن".

وإذ لفت إلى أن "الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات، والقناصة يطلقون النار على من يتحرك"، قال: "نتخوف من مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي".

ومساء الثلاثاء أكد المكتب الإعلامي الحكومي أنّ جيش الاحتلال ارتكب من بعد رفضه لاستمرار الهدنة الإنسانية الجمعة الماضية (77 مجزرة) راح ضحيتها (1,248) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، بينما مازال مئات الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات (16,248) شهيداً، في (1550) مجزرة من بدء الحرب الوحشية، بينهم (7,112) طفلاً و(4,885) امرأة.

وأشار إلى أن عدد الشهداء من الطواقم الطبية (286) من الأطباء والطواقم الطبية، ومن طواقم الدفاع المدني (32) شهيداً، ومن الصحفيين (81) صحفياً، فيما بلغ عدد المفقودين (7,600) مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وبلغ عدد الإصابات (43,616) مصاباً.