شاهد.. مهرجان 'كرامة لأفلام حقوق الإنسان' في الأردن بعدسة العالم

العالم - خاص بالعالم

للمرة الـ14 يسدل الستار للإعلان عن انطلاق مهرجان كرامة لحقوق الإنسان في العاصمة الأردنية عمان والذي يأتي في دورة استثنائية حصلت فيها القضية الفلسطينية والعدوان على غزة الحصة الأكبر من الأعمال الفنية المعروضة.

وقالت مديرة المهرجان لمراسل العالم: "مهرجان الكرامة الـ14 هو نسخة استثنائية مهداة إلى فلسطين غزة، يعرض فيه 70 فيلما 30 منهم حزمة من أغلام كرامة غزة، ولمهرجان ه منصة لإستخدام الفلم كوسيلة للتغيير والسؤال وارسال رسائل وتغير الروايات واعادة تقيم ازدوجية حقوق الانسان الغربية التي فرضت علينا".

"يلا غزة" فيلم وثائقي من انتاج المخرج الفرنسي "رولاند نيوري" يروي تاريخ مدينة غزّة وفلسطين بشكل عامٍّ ويبرز حبّ الفلسطنيين إلى الحياة وتشبّثهم بها رغم معاناتهم من الاحتلال وهو واحد من اصل 30 فيلم تناول قضايا وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال المخرج محتسب عارف لمراسلنا: "العالم بدأ يتغرب من انسانيته ونحن من ما تبقى لدينا من انسانية نحاول ان نجعلها ان تهيج من أجل تنبش صدور الاخرين وضمائرهم، والسواد في العالم مازال أعظم وأقوى من عندنا ونحن نحاول نبدد شيء من هذا السواد قدر استطاعتنا".

الفن السابع بات وسيلة جديدة للفلسطينين للتعبير عن حقوقهم وكرامتهم التي سلبها الاحتلال الصهيوني على مدى اكثر من 75 عاما.