توافق إيراني عراقي حول الجماعات الإرهابية في منطقة كردستان

العالم- ايران

وأشار رئيس السلطة القضائية الايرانية الى اتفاقيات التعاون بين إيران والعراق في مجال التعامل مع الجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان العراق، معتبرا ان هذه الجماعات الإرهابية ليس لها وجه واحد وقد تظهر بشكل جديد كل يوم، ولهذا السبب يجب أن نعرف أهدافها وأشكالها وداعميها بشكل دقيق وكامل للتعامل معها بحسم.

وفي هذا اللقاء صرح حجة الاسلام محسني ايجئي بأن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و العراق لا تقتصر اليوم على تطوير وتعميق العلاقات القضائية فحسب بل يتمتع البلدان بتفاعلات وعلاقات واسعة النطاق في مجالات مختلفة بما فيها الأمن والثقافة والاقتصاد والسياحة. مشيرا الى انه وخلال العام الماضي، سافر نحو 20 وفدا من المسؤولين الإيرانيين والعراقيين الى ايران والعراق ووقعوا اتفاقيات ومذكرات مختلفة.

وأشار محسني ايجئي الى ان إحدى اتفاقيات التعاون بين إيران والعراق تتعلق بالجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان العراق، نأمل أن يتابع البلدان تنفيذ اتفاقية التعاون هذه بجدية، لأن توطيد أمن البلدين يتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقيات بما في ذلك هذه الاتفاقية.

وفي اشارة الى الاتفاقيات التي أبرمت بالامس بين إيران والعراق في اللجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب، صرح رئيس السلطة القضائية الايرانية بأنه يدعم متابعة وتنفيذ هذه الاتفاقيات، معربا عن امله في أن تتم متابعة كافة بنود الاتفاقيات المذكورة أعلاه بكل جدية من قبل الجهات المعنية الإيرانية والعراقية وتنفيذها بفعالية.

واعتبر رئيس السلطة القضائية الايرانية ان هذه الجماعات الإرهابية ليس لها وجه واحد وقد تظهر بشكل جديد كل يوم، ولهذا السبب يجب أن نعرف أغراضها وأشكالها وداعميها بشكل دقيق وكامل للتعامل معها بحسم.

بدوره اشار رئيس هيئة الإشراف القضائي بالعراق "ليث جبر حمزة" الى محضر الاجتماع المشترك الذي وقعه رئيسي الهيئتين القضائيتين في إيران والعراق، موضحا بأن هذا الاجتماع تناول قضايا مهمة بين البلدين بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ طلب المساعدة القضائية المقدم من المحكمة الجنائية بمحافظة طهران فيما يتعلق بقضية زمرة خلق الارهابية .

وتابع حمزة في هذا الاطار، ان هذا الاجتماع تناول ايضا تبادل التقارير حول ملف العمل الإرهابي والإجرامي الذي شهده مطار بغداد والذي أدى إلى استشهاد الحاج قاسم سليماني و أبو مهدي المهندس ورفاقهما، وتسريع تنفيذ الإجراءات القضائية بهدف محاكمة ومعاقبة جميع العملاء والمتورطین والآمرين وكل من شارك في هذه الجريمة الكبرى.

واضاف بأن الاجتماع تطرق ايضا الى التعاون القضائي الثنائي من خلال تبادل المعلومات وتبادل الخبرات وتوثيق الجرائم المرتكبة ومحاكمة ومعاقبة عملاء الجماعات الإرهابية والدفاع عن حقوق الضحايا في المحاكم الوطنية والدولية والمتابعة الفوري والجدي لطلبات تسليم مرتكبي الجرائم الإرهابية والإسراع في استردادهم.

كما لفت حمزة الى ان الاجتماع تناول موضوع الإجراءات اللازمة لإدراج الجماعات الإرهابية منها زمرة خلق الارهابية وجماعة داعش والجماعات التكفيرية والكوملة والديمقراط وبجاك وخبات وباك في قائمة الجماعات الإرهابية من خلال المراجع القانونية.

واردف رئيس هيئة الإشراف القضائي وعضو مجلس القضاء الاعلى العراقي، بانه تمت ايضا مناقشة الإجراءات اللازمة والتعاون القضائي فيما يتعلق بملاحقة ومعاقبة وتسليم من أساء الى مقدسات الدين الإسلامي والديانات السماوية الأخرى، وخاصة الأعمال الإجرامية التي قام بها بعض مواطني البلدين في دول أجنبية في هذا الشأن، مضيفا بأنه تم الاتفاق ايضا على تقديم الدعم القضائي من أجل تقليل وحل المشاكل القانونية لزوار أربعين الامام الحسين(ع).

ووفقا لهذا التقرير، فإن هذا الاجتماع هو ثاني اجتماع للجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب بين إيران والعراق، والتي عقدت الجولة الأولى منها في ايلول /سبتمبر من هذا العام في العراق.