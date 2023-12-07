لليوم الـ 62 للعدوان ..الإبادة الجماعية الاسرائيلة مستمرة في غزة

العالم - فلسطين



وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، ارتقاء 350 مواطنا خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع عدد من الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العدوان إلى 17 الفا و177 مواطن وأكثر من 46 ألف إصابة.



هذا وأعلنت كتائب الشهيد ابو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم أن مقاتليها يوقعون خسائر في قوات العدو خلال الإشتباكات شرق خانيونس.

والان بامكانكم متابعة أحدث الاخبار حول العدوان الاسرائيلي على غزه و رد المقاومة عليه...



-كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"



-مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً بـ 3 عبوات مضادة للأفراد "رعدية" ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شرق مدينة خانيونس



-وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يبدأ فورا



-كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"



-30 شهيداً جرّاء تدمير طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "العسلي" في حي الدرج شرق مدينة غزة









- الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف العمليات في مركز إسعاف جمعية الهلال الأحمر شمال غزة

- الهلال الأحمر الفلسطيني: نفاد الوقود وإغلاق المستشفيات شمال غزة جعل من المستحيل نقل الشهداء والجرحى



- كتائب القسام: قبل قليل تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح والاستيلاء على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس



- كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون



* قصف و تدمير مسجد العودة المركزي وسط مخيم جباليا شمال القطاع







- 3 شهداء و عدد من الجرحى جرّاء استهداف الطيران الحربي الصهيوني منزلاً لعائلة حمدان في الحي الياباني غربي خانيونس جنوب قطاع غزة



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* تمركز قناصة لجيش الاحتلال على أسطح منازل مجاورة لمدرسة خليفة التي تأوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة



- سرايا القدس: استهدفنا تجمعات لجنود الاحتلال في محاور التقدم شرق غزة بقذائف الهاون



- المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة:

•استشهاد 240 من الطواقم الطبية واعتقال 36 منهم

•نواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات

•استشهاد 350 خلال ال 24 الساعة الماضية ليرتفع عدد الشهداء إلى17177 وأكثر من 46 ألف إصابة

•نطالب الأمم المتحدة بوقف العدوان وحماية المؤسسات الصحية وتوفير الاحتياجات الدوائية والوقود

•نسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206%

•ما خرج من معبر رفح للعلاج أقل من 1% من إجمالي الجرحى الذين استشهدوا جراء العدوان



- وزارة الصحة في غزة: 350 شهيداً و900 إصابة وصلت المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية فقط



- سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في الشجاعية وحي التفاح واستهدفنا تجمعات العدو في محاور التقدم شرق غزة بقذائف الهاون النظامي عيار 60



- قصف صهيوني عنيف في منطقة مصبح شمالي رفح





* بلدية غزة: معظم آبار المياه في غزة توقفت والعطش يجتاح شمال القطاع



- كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"



- إعلام الاحتلال: مقتل "صهيوني" جرّاء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة "متات"



- سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في الشجاعية وحي التفاح واستهدفنا تجمعات العدو في محاور التقدم شرق غزة بقذائف الهاون

- الصحة بغزة : تصفية الخدمات الصحية في شمال غزة سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى

- طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

- المقاومة الإسلامية في لبنان: نزف الشهيدين عماد الرشعيني وحاتم جعفر اللذين ارتقيا أثناء القيام بواجبهما الجهادي

- طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات بالقرب من مستشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة



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*مشاهد من القصف الإسرائيلي العنيف على قرية كونين جنوب لبنان



كتائب القسام: خلال الـ 72 ساعة الأخيرة تمكن مجاهدونا من تدمير 79 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور التوغل في مدينة غزة



- بيان للفصائل الفلسطينية:

- موقفنا موحد بالتصدي للمؤامرة التي تهدف لتهجير شعبنا من قطاع غزة إلى سيناء

- نحذر من أي تساوق مع المشروع الصهيوني بالتهجير تحت عنواني المساعدة أو المناطق الآمنة

- من يريد حماية الشعب الفلسطيني في غزة عليه أن يتدخل لوقف حرب الإبادة ويفتح المعابر



- وصول عدد من الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد مجزرة إسرائيلية بحق نازحين بالقرب من المستشفى



- قوات الاحتلال تقوم باعتقال جميع الرجال في مراكز الإيواء شمال قطاع غزة بعد إجبارهم على إخلائها



- كتائب القسام: خلال 72 ساعة الأخيرة تمكن مجاهدونا من تدمير 79 آليةً عسكريةً كلياً أو جزئياً فقط في محاور التوغل في مدينة غزة



- كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة



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