بالفيديو.. الاحتلال يعذب الاسرى الغزاويين بشكل خاص!

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واضافت انه استشهد في مخيم بلاطة شاب يبلغ 24 عاما اثر اصابته بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال للميخم .موضحة ان الاقتحامات مستمرة في مدن الضفة الغربية حيث نفذت قوات الاحتلال اقتحامات عنيفة في البلدة القديمة وسط مدينة نابلس و مدينة طولكرم واعتقل عدد من المواطنين.

وتابعت ان مؤسسات الاسرى قالت ان حالت الاعتقال وصلت الى اكثر 44 فلسطينيا ما بين اهالي غزة والضفة الغربية ، ومنذ عملية طوفان الاقصى وصلت حالات الاعتقال الى اكثر من 3670 معتقل، وسط حالة قلق حقيقي على حياة الاسرى داخل سجون الاحتلال وبالاخص الاسرة من اهالي غزة بعد القرار الذي طلب به ما يسمى وزير التراث الاسرائيلي بضرورة "اعدام الاسرى الغزاوين".

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