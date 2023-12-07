واخيراً..برلمان الدنمارك يقر قانونا يحظر الاساءة للمصحف الشريف

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وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتًا مؤيدا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.



وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد في بيان “يتعين علينا حماية أمن الدنمارك والدنماركيين. لذا من المهم أن يكون لدينا حماية أفضل من الإهانات الممنهجة التي شهدناها منذ فترة طويلة” حسب قوله.



يعني ذلك عمليا حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.



ويُعاقب المخالفون للقانون، الذي ستتم مراجعته بعد 3 سنوات، بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.



خلال الصيف، أثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول بالعالم عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن الكريم.



