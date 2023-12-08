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خلال زیارته لمحافظة البرز؛

رئیس الجمهوریة يرعى مراسم افتتاح المرحلة الاولى من انشاء أكبر جسر في غرب آسيا

رئیس الجمهوریة يرعى مراسم افتتاح المرحلة الاولى من انشاء أكبر جسر في غرب آسيا
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

تفقد رئيس الجمهوریة آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، مشروعي إنشاء طريق شمالي كرج السريع وجسر بیلقان باعتباره أكبر جسر في غرب آسيا والعملية الهندسية الأكثر تعقيدا في البلاد.

العالم - ايران

وتفقد آية الله رئيسي اليوم الجمعة، في مستهل زيارته الثانية إلى محافظة البرز، مشروع طريق "شمال كرج" السريع ( طريق "الشهيد سليماني"السریع) لافتتاح الجزء الأول من هذا الطریق السریع.

ومع افتتاح الجزء الأول من طريق "الشهيد سليماني"السریع، تم تسهيل جزء كبير من حركة المرور في شمال مدينة كرج.

کما تفقد مشروع جسر بلقان باعتباره أكبر جسر في غرب آسيا والعملية الهندسية الأكثر تعقيدا في البلاد.

يذکر أنه وصل رئيس الجمهورية اليوم الجمعة، إلى محافظة البرز (غرب العاصمة طهران)،حيث سيقوم برعاية مراسم تدشين عدد من المشاريع الهامة، والإجتماع بأهالي المحافظة.

وتستغرق زيارة "آية الله رئيسي" لمحافظة البرز، يوما واحدا.

وخلال هذه الزیارة سیقوم رئیس الجمهوریة برعایة مراسم تدشين 56 مشروعًا إنمائيًا وصناعيًا كبيرًا، بما في ذلك 13 مشروعًا اقتصاديًا و43 مشروعًا إنمائيًا، وافتتاح مستشفى الشهيد سليماني في منطقة فرديس بسعة 260 سريرًا.

کما سيتم خلال هذه الزيارة وبرعاية رئیس الجمهوریة، افتتاح الجزء الأول من طريق "الشهيد سليماني"السریع، وافتتاح كلية الطب بالمحافظة، وتشغيل العديد من المنشآت الصناعية والصناعية الكبرى والمصانع الاقتصادية والاحتفال بإحياء 194 مصنعاً ومجمعاً إنتاجياً راكداً وشبه نشط.

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