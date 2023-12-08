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5 شهداء وإصابات برصاص الاحتلال بمخيم الفارعة جنوب طوباس

5 شهداء وإصابات برصاص الاحتلال بمخيم الفارعة جنوب طوباس
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أفادت وزارة الصحة، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل للمخيم، فيما ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين.

واضافت (وفا) نقلا عم مراسلتها، إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

يتبع...

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