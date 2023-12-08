6 شهداء جراء اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة في الضفة الغربية

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وقال مراسلنا فارس الصرفندي أن الشهداء سقطوا خلال اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال الاسرائيلي الى مخيم الفارعة.

وأضاف ان الهدف كان اعتقال عدد من المقاومين الفلسطينيين، لكن اصطدمت القوة العسكرية الاسرائيلية بمقاومة من قبل الشبان الفلسطينيين.

وأكد مراسل العالم أن منطقة طوباس تشهد اقتحامات من قبل قوات الاحتلال واشتباكات معها بشكل دائم.

ونوه مراسلنا أنه على الرغم من قول الادارة الاميركية بانها طلبت من الاحتلال الاسرائيلي ان لاتذهب الامور الى مواجهة شاملة في الضفة الغربية، ما يحدث هناك منذ بداية الحرب على غزة في 7 اكتوبر هو المزيد من الضغط والعدوان من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف مراسلنا أن هناك اعتداءات واستفزازات من قبل المستوطنين كل ساعة، تصل الى حد عمليات التهجير للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية.