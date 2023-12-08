شاهد.. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

أن ترى الجثث في الشوارع وتحت الركام، دون أن تجد من ينتشلها..فهذا يعني انك في غزة.

وإن كنت تسمع اصوات الانفجارات المرعبة..فهذا امر اعتاد سكان غزة عليه.

لكن مالا يمكن لبشر أن يتحمله هو أن يقصف بالقنابل الفسفورية المحرمة دوليا ويموت خنقا كما حدث اليوم لأهالي جباليا البلد و النزلة و منطقة الزرقا شمال القطاع.

وحشية الاحتلال في غزة تعدت أي وحشية عرفها البشر على مر التاريخ حتى ان النازحين في المراكز التابعة للأونروا، لم يسلموا من القصف الهمجي الذي خلف حرائق كبيرة.

قد يتحمل الانسان اي شيء حتى وإن كان يرجف من الخوف والألم إلا أنه لن يستطيع تحمل الفراق عن الأحبة.

واقع مأساوي يعيشه سكان القطاع منذ ثلاثة وستين يوما، وإن اجتمعت كاميرات العالم كله لن تستطيع أن تعكس جزءا يسيرا من فظاعته.