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رئيسي: اميركا تلقت الهزائم في كافة المجالات حتى الآن وهزائمها ستتلاحق

رئيسي: اميركا تلقت الهزائم في كافة المجالات حتى الآن وهزائمها ستتلاحق
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله السيد ابراهيم رئيسي الى صمود فصائل المقاومة في فلسطين وباقي الدول الاسلامية قائلا ان الوعد الالهي هو فلاح كل من يسعى في سبيل الله تعالى ، وان اميركا قد تلقت الهزائم في كافة المجالات حتى الان وان هزائمها ستتلاحق في المستقبل ايضا.

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وشدد رئيسي في خطاب القاه امام اهالي مدينة كرج، مركز محافظة البرز (غرب طهران) " اننا لن نتراجع للحظة واحدة عن السعي لاحقاق حقوق الشعوب المسلمة".

واشار رئيس الجمهورية الاسلامية الى محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم امس الخميس في موسكو والتي تطرقت ايضا الى الاحداث الجارية في فلسطين، وقال " لقد قلت للرئيس بوتين، وهو كان يؤيدني، بأن حركة مقاومة لا تملك اية قوات برية وبحرية وجوية، قد انتصرت في مواجهة الصهاينة وكافة الدعم والاسناد الذي يتلقاه كيانهم الفاسد ".

وف جانب آخر من كلمته اشار آية الله رئيسي بأن ايران اليوم تسير في درب التطور ، وان مواصلة هذا الدرب هو مطلب الشعب الايراني.

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