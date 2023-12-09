جدة أسير مخاطبة غالانت: لن يبقى محتجز في غزة لنعيده.. سوف يقتلون جميعا

العالم-الاحتلال

جاء ذلك خلال لقاء بين ليشيم وغالانت أمام منزله جنوب حيفا مساء الجمعة.

وتقول ليشيم ان حفيدتها كانت ضمن الأشخاص اللذين تم أسرهم في حفل في كيبوتس ريم في غلاف غزة.

وأعربت عن قلقها من أن حفيدتها والأسرى سيقتلون: "ضع كل شيء جانبا الآن ... إذا حدث شيء لـ(قائد حماس في غزة يحيى) السنوار، فسوف يقتلون جميعا وعددهم 138 شخصا"، مطالبة أياه بالافراج عن الاسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، مقابل الافراج عن الأسرى الاسرائيليين في غزة.

وبدوره، رد غالانت قائلا أن "القتال في غزة هو الذي أدى إلى صفقة الرهائن"، مضيفا أن "ما جلبهم هو أن حماس كانت تحت الضغط .. سيحدث ذلك مرة أخرى".

ونشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يظهر صور إفشال محاولة الجيش الاسرائيلي للوصول لجندي الأسير في غزة، والتي أدت لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة.