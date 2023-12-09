حزب الله والكيان الاسرائيلي يتبادلان قصف المواقع العسكرية الحدودية

العالم - خاص بالعالم

المناوشات الحدودية والقصف المتبادل يتواصل بين المقاومة الإسلامية في لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي على خلفية التصعيد الجاري في قطاع غزة.

حزب الله في لبنان أعلن عن استهدافه عددا من المواقع وتجمعات للجنود على الحدود، وثكنة "ميتات" وموقع "راميا" بالأسلحة المناسبة، محققا إصابات مباشرة.

وجاء في بيانات عدة لحزب الله السبت، إستهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود جيش الاحتلال في محيط موقع "المطلة"، وموقع "رأس الناقورة" البحري عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بالصواريخ الموجهة، وتجمعا ‏لجنود العدو في محيط موقع راميا، و‏السماقة في مزارع شبعا المحتلة، كما استهدفوا انتشارا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة ‏الصاروخية المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

كما أعلن حزب الله استهدافه جنودا ومواقع إسرائيلية في الجنوب ومقر القيادة "برنيت" في الجليل.

وبينما استهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان، موقع ‏البغدادي، وتجمع مشاة ‏في محيط رويسة العاصي، ومقر ‏قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية، معلنة تحقيق إصابات مباشرة فيها جميعا.

واعلن كيان الاحتلال قصف بلدة عيتا الشعب، والأطراف الجنوبية لبلدة محيبيب، وقام بإطلاق رشقات رشاشة غزيرة استهدفت اطراف بلدة بليدا، وكلها جنوب لبنان.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال منطقة اللبونة وأطراف كفرشوبا وبين بلدتي راشيا الفخار والفرديس ووادي السلوقي.

وفي السياق، أعلن الإعلام العبري عن إطلاق صواريخ من لبنان تجاه موقع الجيش الإسرائيلي في "هار دوف"، يعني بذلك مزارع شبعا المحتلة.

وتشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية توسعا في تبادل الهجمات وقصف المواقع العسكرية.