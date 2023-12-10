قيادي في حزب الله.. واشنطن تخصص7 ملايين دولار للظفر به

العالم- لبنان

ونقلت الصحيفة عن تقارير نُشرت في بداية كانون الأول الجاري، أن "من يدير المعركة في حزب الله بجنوب لبنان هو العضو البارز في الحزب إبراهيم عقيل" حسب قولها.





ولفتت إلى أن "وزارة الخارجية الأميركية عرضت مكافأة مالية تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، وهو عضو في مجلس الجهاد التابع لحزب الله".



وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أفادت أنه "مع انتهاء وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي و"حركة حماس" الفلسطينية، عاد حزب الله إلى مهاجمة "إسرائيل" من الجبهة الشمالية".



ونقلت "معاريف" عن أورنا مزراحي الباحثة الكبيرة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلية أن انتهاء وقف إطلاق النار في غزة صاحبه استئناف المعركة على الحدود اللبنانية في الأول من كانون الأول، إنطلاقا من المبدأ الذي وضعه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ما يتعلق بالارتباط بين تصرفات الكيان الإسرائيلي في غزة وهجمات حزب الله ضد هذا الكيان.



ولفتت الباحثة إلى أنّ القتال في الجبهة الشمالية تم استئنافه من النقطة التي انتهى فيها، بخصائص متشابهة ومحدودة من حيث وسائل القتال والنطاق الجغرافي، لكن بكثافة عالية، مما يشير إلى إمكانية مزيد من التصعيد.



وأشارت إلى أن "الحزب مهتم بإظهار التضامن مع الفلسطينيين، وجر الجيش الإسرائيلي إلى القتال على الجبهة الشمالية، وممارسة الضغط لمساعدة حماس، إلا أنه غير مهتم بالدخول في حرب واسعة، مؤكدة أن كل ذلك ينطلق من اهتمام الحزب لمساعدة الحركة الفلسطينية على الضغط على الجيش الإسرائيلي في الشمال لتعطيله وصرف انتباهه عن عملياته في غزة".