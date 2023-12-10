ظهور النسخة النسائية من 'أفيخاي أدرعي'

العالم- فلسطين المحتلة

فقد بدأت "الكابتن إيلا" تنشط أيضاً على منصة إكس، في ترويج سردية كيان الاحتلال لمجريات الحرب الضارية الدائرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، في غزة.

وبنفس طريقة أدرعي التي يصفها العديد من متابعيه العرب بالاستفزازية، تستشهد الجندية الإسرائيلية التي تتكلم العربية بطلاقة، غالباً بأمثال شعبية وأحياناً بآيات قرآنية، أملا باستقطاب المغردين.

إلا أنها سرعان ما تفشل، فتتقاطر على كل تعليق تنشره أو فيديو تبثه موجة انتقادات، لاسيما من قبل الفلسطينيين.

فالشابة التي سعت مرارا خلال الفترة الماضية، لمخاطبة الفلسطينيين في غزة عامة واستقطاب نساء القطاع خاصة، لا تدرك ربما أن أحداً منهم لا يسمعها بسبب الحصار المفروض أولاً من قبل تل ابيب عليهم، وقطع الإنترنت والكهرباء، فضلا بطبيعة الحال عن القتل اليومي الذي يطالهم.

وفي آخر تغريداتها، نشرت إيلا التي دشنت حسابها في إكس عام 2020، امس السبت فيديو زعمت فيه العثور على دمية للأطفال تحتوي على قطعة سلاح للقناصة بالإضافة إلى ذخائر، داخل إحدى المدارس شمال غزة.

لكن التعليقات لم ترحمها على الإطلاق، تماما كما تفعل عادة مع أفيخاي!

يشار إلى أن قوات الإحتلال كانت حاصرت عدة مدارس تؤوي نازحين في مخيم جباليا وغيره شمال غزة، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية.