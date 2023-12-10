بالفيديو.. القسام وسرايا القدس تكبدان الاحتلال خسائر لم يعد قادر على اخفاءها

العالم - خاص العالم

في إطار التصدي للتوغلات الإسرائيلية في قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام، تنفيذ عدة عمليات وكمائن نوعية ضد قوات الاحتلال.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري، تمكن مجاهديها من تفخيخ ونسف مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أعلنت القسام أنها أوقعت قوتين خاصتين للاحتلال الإسرائيلي في كمينين شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة والانسحاب من المكان بسلام.

وقالت كتائب القسام على حسابها في تطبيق تليغرام إنها استهدفت غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون كما قصفت حشودا لجنود الاحتلال.

على صعيد متصل، أعلنت القسام أن مقاتليها دمروا واحدا وعشرين آلية لجنود الاحتلال في جميع محاور القتال في قطاع غزة خلال يوم واحد.

من جانبها قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون والصواريخ التحشدات العسكرية بمحيط المركز الثقافي ومسجد الظلال ومنطقة الفراحين في محاور التقدم شرق خانيونس.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل وإصابة ثمانية عشر جنديا وضابطا برصاص المقاومة الفلسطينية خلال التوغل البري في محاور قطاع غزة.

وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل خمسة من جنود الجيش؛ أربعة منهم في المعارك الدائرة شرق مدينة خانيونس والآخر في شمال غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، بأن ثلاثة عشر جنديا وضابطا إسرائيليا أصيبوا بنيران ورصاص المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

في المقابل، تؤكد مصادر المقاومة أن عدد القتلى وإجمالي خسائر الاحتلال أعلى من ذلك بكثير.

في السياق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، النقاب عن إصابة خمسة آلاف جندي اسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول.

وفي إطار المظاهرات الشبه يومية للمطالبة بالافراج عن الأسرى، تظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين في تل أبيب، لمطالبة حكومة الاحتلال بإبرام صفقة مع حركة حماس لإعادة أبنائهم المحتجزين في قطاع غزة.

واعتبر المتظاهرون أن الحرب لا لزوم لها وهي مضيعة للوقت، مشددين على أن الحكومة تغامر بمصير ابنائهم وجنود الجيش .



