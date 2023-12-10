فيديو/هل عثر جيش الاحتلال على بطاقة 'اسماعيل هنية' البنكية؟

العالم-فلسطين

ويروج جنود الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في العدوان البري على قطاع غزة لبعض الصور ومقاطع الفيديو على أنها "إنجازات وبطولات"، لكن سرعان ما تتحول إلى مادة ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إحدى تلك المقاطع المصورة، يظهر جندي إسرائيلي في يده بطاقة ائتمانية، تعود لشخص باسم إسماعيل هنية، ويقول الجندي في مقطع الفيديو: "بطاقة إسماعيل هنية، تركها وهرب، كتيبة 933 ستصل إليك" حسب تعبيره.

ويظهر الجندي الإسرائيلي محتفيًا بالبطاقة وكأنها انتصار عسكري، ويتابع: "عندما قلنا إننا سنصل إليك، فقد قصدنا ذلك، هربتم مثل الجبناء، ووصلنا حتى إلى بطاقتك الائتمانية، بطاقة إسماعيل هنية، تركها وهرب"، حسب قوله.

لكن ناشطون من قطاع غزة، سرعان ما فندوا الادعاء، بأن البطاقة لا تعود إلى رئيس المكتب السياسي لحماس، بسبب اختلاف اسم جد حامل البطاقة.

وقال الناشط أيمن بن محمد: "لكن هذه ليست لإسماعيل هنية رئيس مكتب السياسي لحماس، فهو اسمه الكامل إسماعيل عبد السلام أحمد هنية، وفي فلسطين يكتب الاسم الأول والأخير والأسماء الوسطى تكتب أول حرف من اسم الأب، والجد".

وأوضح الناشط: "كتب على هذه البطاقة، MR ISMAIL M. T. HANIA، وليس MR ISMAIL A. A. HANIYA، لاحظ اختصار اسم الأب والجد".