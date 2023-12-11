الادميرال الايراني: سنطرد الأساطيل الأجنبية من المنطقة قريبا

العالم - ايران

واضاف الادميرال ايراني في كلمة القاها امام " المؤتمر الوطني لتطوير سواحل مكران (سواحل بحر عمان)"، والذي عقد اليوم الاثنين في صرح جامعة الامام الصادق (عليه الصلاة والسلام) في طهران، انه وقبل شهرين من الآن أراد الأميركيون تفتيش صهريج وقود بحري لنا في المحيط الاطلسي، لكن التفتيش بحاجة الى ترخيص من الامم المتحدة، وعندما جاؤوا من ادارة التفتيش الاميركية لتفتيش الصهريج البحري، لم نسمح لهم حتى بالاقتراب منا.

وشدد الأدميرال ايراني ان امن الملاحة البحرية هو مستتب لكن التواجد الدائمي في اعالي البحار يحظى باهمية كبيرة بالنسبة لنا ونحن سعينا خلال الرحلة التي قامت بها المجموعة 86 للقوات البحرية الايرانية حول الكرة الارضية الى انشاء تواجد دائمي لنا هناك اذا كنا رأينا جزيرة في مسار ابحارنا.

وقال الادميرال ايراني ان التفوق البحري سيتحقق قريبا وان الديبلوماسية البحرية تظهر للعيان سريعا وسيطلع الجميع على ذلك.

كما أكد الأدميرال ايراني ايضا على أهمية تطوير سواحل مكران (السواحل الايرانية لبحر عمان) والتطوير السريع لميناء تشابهار الايراني المطل على المحيط الهندي، مضيفا بان القوات البحرية الايرانية قد وسعت انتشارها في سواحل مكران وبدأت ببناء منشآت هناك، كما تقوم الان ببناء سفن اسناد تعمل في تلك المنطقة ، وقال بأن اول سفينة من هذا النوع ابحرت حول العالم، وسنزيح الستار عن النسخة الثانية قبل ايام عشرة الفجر القادمة (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران)، وان السفينة الثالثة سيزاح عنها الستار في بداية العام الايراني المقبل (يبدأ في 29 مارس القادم).