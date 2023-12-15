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فيديو خاص: عربات تجرها البهائم لنقل الجرحى في القطاع

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن قوات المقاومة تمكنت من ايقاع مجموعة من القوات الاسرائيلية في كمين محكم في منطقة جحر الديك ، حيث كانت تتحصن في مبنى قامت باستهدافه بـ قذيفة تي بي جي .

العالم - فلسطين

ويستخدم هذا النوع من القذائف في اختراق وهدم المباني والمنشآت المحصنة والمتاريس.

هذا ونقلت مراسلتنا مشاهد من نقل الجرحى والمصابين والشهداء الى مستشفى شهداء الاقصى باستخدام مختلف الوسائل الممكنة ومنها العربات التي تجرها البهائم، وذلك بسبب النقص الكبير في سيارات الاسعاف جراء تعطل الكثير منها بسبب استهدافها من قبل الاحتلال واخراجها عن الخدمة.

وتظهر مشاهد الفيديو ايضا استخدام المواطنين في القطاع السيارات الخاصة والعادية لنقل المصابين الى المستشى بغرض اسعافهم.

واخرج القصف الاسرائيلي على مدى 70 يوما غالبية مستشفيات القطاع عن الخدمة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو...

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