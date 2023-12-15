مراسلنا: الاحتلال يواصل الاعتقالات والاقتحامات في الخليل+ فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل أحمد الحلايقة إلى أن الخليل كغيرها من مناطق الضفة الغربية تشتعل الاوضاع فيها أكثر، حيث أن جيش الاحتلال يشن حملات اعتقال مستمرة، وفي آخر ساعات الليل على وجه الخصوص.

وقال إن الاحتلال قام باقتحام عدد من المناطق، منها بلدة بيت أمر شمال الخليل، التي اقتحمتها قوة كبيرة من جيش الاحتلال وقامت بمداهمة بعض منازل المواطنين، وتحركت هذه القوات بالشوارع وقامت بإلصاق بعض المنشورات على المسجد الكبير في البلدة قبل أن تنسحب.

وقال إن بلدة صغير شمال شرق الخليل أيضاً اقتحمتها قوات كبيرة و من شارعين رئيسين، وقاموا بمطاردة مركبات فلسطينية، وصادروا ثلاثة مركبات، وبعدها توجهوا مباشرة لمنزل لعائلة الشلالدة وقاموا باعتقال حسن الشلالدة واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وبين أن الاقتحامات استمرت خلال ساعات الليل في بلدة يطا جنوب الخليل حيث داهمت قوات الاحتلال المنازل وطاردت مركبات الفلسطينيين.

وأوضح أنه وبعد صلاة الجمعة من هذا اليوم شارك عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين في مسيرة دعت لها حركة حماس نصرة لغزة، حيث توجهوا إلى وسط المدينة وهتفوا بشعارات دعما لغزة ورفضا للاعتداء الذي يشنه جيش الاحتلال، ودعوا إلى وقف هذه الحرب ومناصرة قطاع غزة وإدخال المساعدات من قبل الدول العربية.

وأشار إلى أن هذه المسيرة انتهت وسط المدينة، بينما توجه عدد من الشبان إلى منطقة باب الزاوية التي يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي وقاموا باشعال بعض الإطارات.

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