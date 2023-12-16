شاهد: تشييع جثامين شهداء حادثة راسك الإرهابية في زاهدان

العالم - ايران

وبدأت مراسم تشييع جثامين شهداء الحادث الإرهابي في مقر شرطة راسك بحضور وزير الداخلية أحمد وحيدي وحشد من الأهالي والمسؤولين في زاهدان .

يشار الى انه استشهد صباح امس 11 عنصرا من عناصر قوى الامن الداخلي من فرجة وأصيب عدد آخر جراء الهجوم الإرهابي الذي شنته زمرة "جيش الظلم" على مقر الشرطة في مدينة راسك.

الحضور الحماسي لاهالي زاهدان في مراسم تشييع المدافعين عن الوطن والأمن

تشييع

وأسماء شهداء حادثة الأمس وهم من محافظات سيستان وبلوشستان وجيلان وقزوين وبوشهر وخراسان الرضوية، هي كما يلي: مسلم شجاعيان، إحسان بابائي، بويا شيخ، أبو الفضل شرياري، محمد حسن براهوي، علي رضا أكبر مزار، علي دشتبوري، حسن بابانيا، أحمد خمري، ماجد فيروزنيا، حامد رضائي أمين .

وعشية ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س)، كان لأهالي زاهدان حضور حماسي اليوم لتوديع ابناءإيران الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن والأمن.

وأسماء شهداء حادثة الأمس وهم من محافظات سيستان وبلوشستان وجيلان وقزوين وبوشهر وخراسان الرضوية، هي كما يلي: مسلم شجاعيان، إحسان بابائي، بويا شيخ، أبو الفضل شرياري، محمد حسن براهوي، علي رضا أكبر. مزار، علي دشتبوري، حسن بابانيا، أحمد خمري، ماجد فيروزنيا، حامد رضائي أمين شهداء الهجوم الإرهابي على راسك.