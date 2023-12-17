شاهد.. لحظة الإعلان عن وفاة أمير الكويت

العالم- الکویت

وظهر وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبد الله المبارك المصباح، في مقطع فيديو، لإعلان وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح امس السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.

وأعرب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، عن حزنه وأسفه العميق لوفاة أمير البلاد، مشيرًا إلى أنها خسارة كبيرة للشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية وللشعوب الصديقة في جميع أنحاء العالم.

وولد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 25 يونيو 1937، وتولى قيادة البلاد في 29 سبتمبر 2020، وهو الأمير السادس عشر، والسادس بعد استقلال الكويت عن المملكة المتحدة.

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن في وقت سابق أن أمير الكويت دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو الحاكم السادس عشر للكويت والابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر، وثالث أبنائه الذين تسلموا مقاليد الحكم في الكويت إلى جانب الأميرين الراحلين جابر الأحمد وصباح الأحمد.

وبدأ أمير الكويت الراحل، مسيرته في العمل الحكومي منذ السنة الأولى لاستقلال الكويت، فعينه أميرها آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح في فبراير من العام 1961، محافظاً لمحافظة حولي، وهي إحدى أقدم مناطق الكويت وأكبر محافظاتها، ثم تولى مناصب وزارية قبل أن يتولى مقاليد الحكم في البلاد في 29 سبتمبر 2020