التخلص من حركات المقاومة هدف أميركي تنفذه إسرائيل + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال قاسم حدرج: ليس هناك من قناع على الوجه الأميركي وليست إسرائيل الا نسخة من السياسة الأميركية، ومن خلفها أوروبا التي تحولت إلى عربات في القاطرة الأميركية.

وأضاف: شعوبنا تعلم جيدا من هي أميركا ومن هو الغرب المتوحش، فهم يترجمون هذا الأمر على أرض الواقع.. مجرد زراعة إسرائيل في قلب عالمنا العربي هي جريمة حرب ارتكبها هؤلاء المجرمون، واليوم يمدون إسرائيل بكل أسباب القوة ويمدون لها الجسور العسكرية والسياسية والاقتصادية.

كما وأكد: سقطت الاقنعة عن الدول التي تعتبر نفسها إسلامية وعربية التي تحاصر غزة.

وأشار إلى أنه وفي اليوم الأول الذي أتى بايدن إلى تل أبيب وقف إلى جانب نتنياهو وأوكل إليه مهمتين وهي القضاء على حماس في الجنوب وعلى حزب الله في الشمال.

وأوضح قاسم حدرج: بالتالي هو أعلن أنها معركة أميركية بامتياز ضد حركات المقاومة، والخلاف بينه وبين نتنياهو أن الإدارة الأميركية تعمل بالعقل البراغماتي بينما يعمل نتنياهو بالغريزة المزدوجة، ما بين شهوة الانتقام لتعويض الخسائر التي تكبدها، وشهوة البقاء في السلطة.. غريزة حب البقاء.

وخلص إلى القول إن الأميركي يختلف مع نتنياهو على الأسلوب وليس على الأهداف، مضيفا: بل هي أهداف أميركية التخلص من حركات المقاومة.

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