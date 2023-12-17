فيديو وصور..بعد ربط اسمه بـ'أبو عبيدة'..من هو 'صهيب الكحلوت'؟

العالم- فلسطين

ونرصد أبرز المعلومات عن الداعية الفلسطينية صهيب الكحلوت الذي انتشر اسمه وصوره بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

من هو صهيب الكحلوت؟

هو داعية فلسطيني من قطاع غزة وإمام أحد المساجد في القطاع أيضًا عُرف بفضل فيديوهاته الدعوية التي ينشرها على اليوتيوب، فضلًا عن محتواه الديني الذي يقدمه على حساباته المختلفة مثل منصتي "إكس" أو "تلجرام".

ينشر "الكحلوت" على قناته على اليوتيوب دروسًا وخطبًا دينية وحققت هذه الفيديوهات آلاف المشاهدات.

الداعية صهيب الكحلوت يُكنى ب"صهيب أبو يحيى" وذلك بحسب ما يعرف به نفسه على منصات التواصل الاجتماعي.

حسابات الداعية صهيب الكحلوت

لدى صهيب الكحلوت حساب على منصة إكس، تويتر سابقًا، أنشئت أول مرة عام 2011، وقد كتب في حسابه أن أصوله من قرية نعليا في عسقلان الواقعة على حدود قطاع غزة، ويتابع حسابه أكثر من 3400 شخص.

لم يكتب الداعية صهيب أي تدوينة جديدة على حسابه منذ شهر مايو الماضي، وقد كانت آخر تغريداته على إكس قال فيها: "أن يقف كل واحد على ثغره، وأن يضرب بسهمه، ففي الأزمات والمحن تُعرف المعادن، وتُسبر الأحوال، وتتبين الرواحل من المهازل، وكلّ يعرف سهمه الذي يمكن أن ينفع به". لديه أيضًا قناة على تلجرام ينشر فيها دروسًا دينية مختلفة.

أما دروسه الدينية وخطبه على اليوتيوب فتنشر على أكثر من قناة، منها قناة اسمها "دعوة غزة" وتحقق فيديوهاته على هذه القناة آلاف المشاهدات، وقد قدم سلسلة من الفيديوهات خلال شهر رمضان بعنوان "ربيع قلبي" تحدث فيها عن فضل هذا الشهر الكريم.

ما علاقة صهيب الكحلوت بأبي عبيدة؟

أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا بشأن هوية المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة حيث ادعى البعض أنه هو صهيب الكحلوت بسبب التشابه في نبرة الصوت وشكل العيون ولغة الجسد، ولكن لا يوجد أي شيء يثبت هذه الادعاءات. بينما يرى جزء آخر أن عبيدة شخص آخر.

وقد عُرف اسم أبو عبيدة لأول مرة منذ عام 2006 وذلك عندما تم الإعلان عن صفقة الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" ومنذ هذا الوقت يخرج ملثمًا للعالم ويتحدث عن إنجازات المقاومة داخل القطاع.

وقد اشتهرت الخطب التي يلقيها أبو عبيدة بشكل واسع وأصبح اسمه يتردد بكثرة منذ اليوم الأول من عمليات "طوفان الأقصى" التي بدأت منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.