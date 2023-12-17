شاهد/ اداء صلاة الغائب على أمير الكويت بالمسجد الحرام

العالم- السعودية

وأدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، صلاة الغائب على أمير البلاد الراحل.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه أمس السبت، بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل في الحرمين الشريفين، بعد صلاة الظهر اليوم.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

ودفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح ووارى جثمانه الثرى في مقبرة الصليبيخات.

وشهد مراسم دفن الفقيد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، ولفيف من أسرة آل صباح وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكبار رجال الدولة بالكويت.