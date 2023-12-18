حماس ترد على المطالبين بمحاسبة المقاومة!

العالم- فلسطين

وقال حمدان في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين ردا على التصريحات الأخيرة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، التي طالب فيها بمحاسبة المقاومة: هناك من يتحدث عن محاسبة المقاومة وكأنها قد هزمت ونقول إن لكل حادث حديث بعد استكمال النصر.

واضاف حمدان ان التصريحات الأخيرة لمسؤولي فتح بشأن محاسبة المقاومة لا تعبر عن مسؤولية وطنية، معتبرا ان من يحدد المسؤوليات الوطنية الداخلية من أجل استكمال التحرير هو الشعب الفلسطيني.

وتابع : نقدر موقف الاخوان في اليمن الذي يرهن سلامة الملاحة البحرية بوقف العدوان على شعبنا.

واكد على أنه لا تفاوض على صفقة الأسرى حتى يتوقف العدوان الصهيوني على شعبنا بشكل كامل، معتبرا اننا منفتحون أمام أي مبادرة تهدف إلى وقف العدوان تصلنا من قطر ومصر وسنتعامل معها بما يتوافق مع صمود شعبنا ورؤية مقاومتنا.

واضاف : الاحتلال يحاصر ويدمر المدارس التي تؤوي النازحين في شمال وجنوب قطاع غزة وارتكب مجزرتين في جباليا اليوم استشهد خلالها 110 بينهم 50 طفلا.

واعتبر ان الخبرة الوحيدة التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل هي قتل النساء والأطفال، مؤكدا ان الاحتلال صّعد جرائمه ومجازره بدعم وغطاء وسلاح أميركي وإدارة بايدن شريكة في ذلك.

واشار الى ان الاحتلال دّمر خلال 73 يوماً كل مستشفيات قطاع غزة وأخرجها عن الخدمة وواصل قصفها واعتقال كوادرها الطبية واعتقل 4575 أسيرا في الضفة فيما راتقى 300 شهيد منذ السابع من أكتوبر، قائلا: انه يريد تحويل غزة لمكان غير صالح للعيش لتسهيل تهجير أهلها ولكن نقول له ولمن يدعمه خسئتم.

واكد حمدان: ان شعبنا سيبقى في أرضه لأنه صاحب الأرض والحق ووهم التهجير مستمد من ثقافة المجتمع اللقيط الذي بناه الاحتلال، لافتا اننا نراقب هجرة الاحتلال العكسية من إيلات إلى العقبة وعبر مطاراتها.

ودعا الأمم المتحدة وأمينها العام إلى تحمل مسؤوليتهما ومنعها من تعطيل قرارات مجلس الأمن وممارسة الضغوط لوقف العدوان وجرائم الحرب التي ترتكب ضد شعبنا، مطالبا الدعوة لقادة وزعماء أمتنا الاسلامية إلى التوجه إلى قطاع غزة بوفود رسمية وشعبية لإنقاذ حياة أكثر من مليون فلسطيني.

واضاف: نشر الاحتلال صوراً لاكتشاف نفق للقسام جاء متأخراً حيث تم تنفيذ المهمة التي أردناها عبره بنجاح، معتبرا استمرار الإدارة الأميركية في تحميل حركة حماس مسؤولية خرق التهدئة واستئناف العدوان يأتي في سياق تبني الرواية الصهيونية.

واكد ان المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها القسام تكبد المحتل الخسائر وتستهدفه من مسافة صفر، معتبرا مكاسب المقاومة هي التي أفشلت مخططات المحتل لتهجير شعبنا وستفشل أهداف عدوانه والمقاومة مستمرة ما دام الاحتلال جاسم على أرضنا.