شاهد.. العائد من الموت.. من يكون محمد السنوار؟

العالم- فلسطين

من هو محمد السنوار؟

محمد السنوار هو شقيق يحيى السنوار الأصغر قائد حركة "حماس'' بقطاع غزة، وأحد أبرز قادتها العسكريين ويوصف بأنه "أحد قادة الظل الثلاث" في الحركة.

وُلد محمد السنوار في مخيم خانيونس عام 1975، وتلقى تعليمه في مدارس وكالات الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأنروا".

وتأثر منذ صغره بشقيقه الأكبر محمد السنوار وفي عام 1991 التحق بكتائب عزالدين القسام، وفي عام 2005 أصبح قائد "لواء خان يونس"، قبل أن يصبح عضو "هيئة أركان القسام".

تعتبره "إسرائيل" من بين المخططين لهجمات 7 أكتوبر ومن بين عقولها المدبرة، وتطالب برأسه مع مجموعة من القادة الآخرين للحركة من أبرزهم شقيقه يحيى ومحمد الضيف.

وتُحمل "إسرائيل" محمد السنوار المسؤولية عن هجمات كثيرة استهدفتها وحاولت قتله في أكثر من مناسبة، وفي عام 2003 قالت حركة "حماس" إنه نجا من محاولة اغتيال، فيما تحدثت تقارير استخباراتية إسرائيلية عن استهدافه في 6 مناسبات طيلة عقدين من الزمن.

والثلاثاء قالت "إسرائيل" إنها اكتشفت نفقًا هائلا داخل غزة مضيفة أن محمد السنوار هو المشرف على شبكات الأنفاق بالقطاع.

ونشرت مقطع فيديو زعمت أنه لمحمد السنوار الذي ظهر فيه وهو يركب سيارة عسكرية تسير داخل نفق ضخم.

وكشقيقه يحيى يعد محمد السنوار أبرز المطلوبين لدى "إسرائيل" وقد ورصدت مكافأة مالية مغرية بقيمة 300 ألف دولار لمن يُدلي بمعلومات عنه.

والخميس الماضي، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منشورات فوق قطاع غزة يعرض فيها مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة بحركة "حماس" من لتقديم معلومات عن يحيى السنوار وشقيقه محمد السنوار، إضافة إلى "محمد الضيف القائد العام للقسام، والقائد العسكري رافع سلامة".



وجاء في المنشورات: "من يقدم معلومات سيحصل على مكافأة مالية بقيمة: يحيى السنوار 400 ألف دولار، محمد السنوار 300 ألف دولار، رافع سلامة 200 ألف دولار، محمد الضيف 100 ألف دولار".