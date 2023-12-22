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حراسة نجل هذا الصهيوني في ميامي تكلف الإحتلال 275 ألف دولار!

حراسة نجل هذا الصهيوني في ميامي تكلف الإحتلال 275 ألف دولار!
الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن تكاليف حراسة يائير نتانياهو نجل رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال إقامته في مدينة ميامي الأمريكية، بلغت مليون شيكل (275 ألف دولار) من المال العام.

العالم - فلسطين

وأوضحت الصحيفة أن حكومة نتنياهو "قامت بتمويل إقامة أفراد الأمن المرافقين ليائير نتنياهو (32 عاما) في ميامي بولاية فلوريدا، بحوالي مليون شيكل".

وكان نجل نتنياهو، خلاله تواجده في الولايات المتحدة، برفقة اثنين من حراس جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك"، علما أنه كان يجري تغيير طاقم الحراسة كل أسبوعين أو 3 أسابيع.

ويشمل مبلغ المليون شيكل، تكاليف الإقامة والطعام للحراس الشخصيين، وسيارة وسائق، بالإضافة إلى دفع أجرة حارس أمن محلي، لكنه لا يغطي تكلفة سفر الحراس من "إسرائيل" إلى ميامي والعودة لاحقا إلى البلاد.

وتم تحويل الأموال من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية والقنصلية الإسرائيلية في ميامي، والتي تحملت جزءا كبيرا من النفقات.

وقال مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس"، إن التكلفة الأمنية لنجل نتنياهو "زادت خلال إقامته في الخارج جزئيا لأنه انتقل من مكان إلى آخر"، مضيفا أن "ميامي وجهة باهظة الثمن".

وفي سبتمبر، قال محامي يائير نتنياهو، أن إقامة موكله في الخارج كانت بسبب "الاضطهاد"، بيد أن الأخير عاد إلى الكيان الإسرائيلي مؤخرا في أعقاب انتقادات لغيابه، مع بدء العدوان على قطاع غزة.

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