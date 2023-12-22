رجل يقطع رأس زوجته بالسيف بسبب 'الشاي'!

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وقال الرجل للشرطة التي ألقت القبض عليه بتهمة طعن زوجته حتى الموت، إنه عند نحو الساعة 6 صباحا يوم الثلاثاء، طلب من زوجته إعداد الشاي لكن الأمر استغرق بعض الوقت، ثم سألها عن سبب استغراق الأمر وقتا طويلا، وعندها سألته عن سبب صراخه، فقال إنه فقد صوابه.

ونقل عن ضابط قوله في تقرير لصحيفة «إنديان إكسبريس»: «في نوبة غضب، أخرج السيف الموجود داخل المنزل وضربها عدة مرات على رأسها، ما أدى إلى وفاتها».

وقال نجل الضحية، إنه وشقيقته حاولا إيقاف والدهما لكنه هددهما أيضا، فما كان منه إلا أن اتصل بالشرطة وقدم شكوى.