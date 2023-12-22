الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣
٠١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رجل يقطع رأس زوجته بالسيف بسبب 'الشاي'!

رجل يقطع رأس زوجته بالسيف بسبب 'الشاي'!
الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

تجرد هندي من مشاعر الإنسانية، حين أقدم على قطع رأس زوجته باستخدام السيف، بعد أن استغرقت وقتا طويلا في إعداد الشاي.

العالم - منوعات

وقال الرجل للشرطة التي ألقت القبض عليه بتهمة طعن زوجته حتى الموت، إنه عند نحو الساعة 6 صباحا يوم الثلاثاء، طلب من زوجته إعداد الشاي لكن الأمر استغرق بعض الوقت، ثم سألها عن سبب استغراق الأمر وقتا طويلا، وعندها سألته عن سبب صراخه، فقال إنه فقد صوابه.

ونقل عن ضابط قوله في تقرير لصحيفة «إنديان إكسبريس»: «في نوبة غضب، أخرج السيف الموجود داخل المنزل وضربها عدة مرات على رأسها، ما أدى إلى وفاتها».

وقال نجل الضحية، إنه وشقيقته حاولا إيقاف والدهما لكنه هددهما أيضا، فما كان منه إلا أن اتصل بالشرطة وقدم شكوى.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

فيديو خاص: قنص ممرضة في مستشفى العودة اثناء تنقلها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف