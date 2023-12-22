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 محسن رضائي يهاجم موقف روسيا بشأن الجزر الايرانية الثلاث

 محسن رضائي يهاجم موقف روسيا بشأن الجزر الايرانية الثلاث
الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

هاجم رئيس المجلس الاعلى للتنسيق بين رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية"محسن رضائي " موقف روسيا بشأن الجزر الايرانية الثلاث.

العالم - ايران

وكتب محسن رضائي في حسابه علی موقع "اکس" (تویتر السابق) اليوم الجمعة: أنه لا ينبغي ان تتكرر تدخلات روسيا غير الودية فيما يتعلق بوحدة الأراضي الإيرانية ،لافتا الى ان الجزر الايرانية الثلاث ليست شبه جزيرة القرم.

واضاف "لقد قلنا مرات عديدة أن الجزر الايرانية الثلاث (تنب الكبرى، تنب الصغرى ، ابوموسى) غير قابلة للتفاوض".

وتابع في تدوينته: "إن استمرار الطمع الإماراتي ليس في مصلحتهم وله عواقب، ولا ينبغي أن تتكرر تدخلات روسيا غير الودية فيما يتعلق بسلامة أراضي إيران."

واضاف: الجزر الايرانية الثلاث ليست شبه جزيرة القرم.

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