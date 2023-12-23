قرار مجلس الأمن حول غزة محاولة أميرکية لامتصاص الغضب العالمي

العالم - خاص بالعالم

وقال د. عتريسي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الولايات المتحدة الاميرکية باتت محرجة الی حد کبير بسبب حجم الجرائم التي ترتکب بحق المدنيين في غزة والضفة المحتلة.

وأکد وجود رأي عالمي واميرکي وحتی داخل الحزب الديمقراطي يدعو الی وقف اطلاق النار في غزة لأن ما ينشر لايحتمل علی کل الاصعدة ولأن کيان الاحتلال اعطي فرصة مناسبة وطويلة لتحقق انجاز ما، ولم تحقق هذا الانجاز لهذا السبب تفتح الولايات المتحدة نافذة لتخفيف الضغط لايحاء انها ترسل المساعدات وانها حريصة علی المدنيين.

وبيّن ان الولايات المتحدة، في نفس الوقت لاتريد وقف اطلاق النار في غزة، فإنها تريد ارسال المساعدات تحت القصف وقتل أهل غزة بالطائرات.

وأکد ان الولايات المتحدة لاتزال تعطي الفرص للکيان الاسرائيلي الذي يعجز عن تحقيق أي انجاز يستطيع ان يبني عليه الاميرکي ولهذا السبب اليوم هناک نقاشات في "اسرائيل" والولايات المتحدة انه ما الجدوی في الاستمرار في هذه العملية مع عدم تحقيق أي انجازات.

هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب کيان الاحتلال بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وعارضت الولايات المتحدة تعديل روسي علی القرار والذي يدعو إلى تعليق فوري للأعمال العدائية في قطاع غزة.