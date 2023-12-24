ذكرى استشهاد 'قادة النصر'.. خطاب هام مرتقب للسيد 'حسن نصر الله'

العالم - لبنان

وعشية الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، سيلقي سماحته خطابا يوم الأربعاء القادم ٣/١/٢٠٢٤ عند الساعة السادسة مساء في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله بهذه المناسبة.

وفي العراق، اطلقت المقاومة الاسلامية في هذا البلد شعارها للذكرى السنوية الرابعة للشهداء القادة الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما تحت عنوان "أبوا هذه المقاومة"، مؤكدة في بيان لها على ان "الشهيدين سليماني والمهندس أبوا هذه المقاومة بصدق وحق، ومن تخلف عنهما وعن دربهما خسر وضل، نستذكرهما هذا العام ونحن في مواجهة هما من وضع أسسها وأعد لها النفوس والأرض والعدة".

كما أقيم مهرجان قادة النصر المركزي السنوي في ذي قار ، وأيضا أقيمت مسيرة الثبات الطلابية عند روضة الشهيد أبو مهدي المهندس في محافظة النجف الأشرف.

وأكد الحاضرون في تلك المهرجانات على الإستمرار والمضي على خطى ودرب الشهداء القادة المهندس وسليماني ورفاقهم في مواجهة قوى الإرهاب والإستكبار العالمي وأن جذوة الجريمة الأميركية الغادرة لن تنطفئ بل أن إحياء ذكرى إستشهادهم ستستمر في كل عام كجزء من الإيفاء لمسيرة تضحياتهم وجهادهم.

وأشاروا إلى "أن العراقيين يستذكرون بفخر وإعتزاز صولات وجولات الشهداء القادة المهندس وسليماني في ميادين القتال ودورهم الكبير في دعم محور المقاومة".