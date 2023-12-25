نتنياهو سيترك إنقاذ الأسری ويبحث عن انقاذ هذا الأمر..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله نقلاً عن صحيفة تايمز اوف اسرائيل ان حماس لم تهزم كقوة عسكرية ولاتزال تمثل تهديداً كبيراً، حيث يختبئ الالاف من مقاتليها في الانفاق ويختلطون مع السكان المدنيين.

وأكدت الصحيفة ان معركة رئيس الوزراء المقبلة لن تكون معركة انقاذ الاسری الاسرائيليين بل ستكون معركة انقاذ حياته السياسية.

وأشار مراسل العالم ان صحيفة هآرتص الاسرائيلية طالبت في افتتاحيتها بإيقاف القتل الجماعي في غزة معتبرة ان الهجوم الواسع النطاق المتواصل من قبل الجيش الاسرائيلي لم يسفر عن أي نتائج فيما يتعلق بالأسری الاسرائيليين.

وشددت هآرتص علی ان اعادة الاسری من الأهداف الاساسية للحرب وحكومة نتنياهو لاتملك أي تفويض للتخلي عنه.

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وكشف مراسل قناة العالم عن تزايد حجم الانتقادات الاسرائيلية لحكومة نتنياهو وشعور الاسرائيليين بأنها أصفحت عاجزة عن تحديد الاهداف.

وأكد مراسل العالم ان الاسرائيليين باتو يعتقدون ان حرب غزة، باتت دون أهداف في يومها الـ80، فحتی هذا اليوم لم يتحقق أي من أهداف الحرب ولم يسجل لإسرائيل أي انجاز.

ورأی مراسل العالم ان الصحافة لها كلمة فصل في الكيان الاسرائيلي وعندما تتجند لأمر ما فهي قادرة ان تسقط نتنياهو وان تغير من المعادلة الحربية في قطاع غزة.

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