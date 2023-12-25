الغموض يلف تحالف حارس الازدهار

العالم - باختصار

الوزير لويد اوستن لدى وصوله المنامه قادما من تل ابيب قال ان هذا التحالف يضم تسع بلدان وامريكا.

اوستن قال ايضا ان هدف التحالف حمايه حريه الملاحه بالبحر الاحمر مقابل الهجمات اليمنية.

اليمن يشن منذ نوفمبر هجمات في البحر الاحمر على سفن الكيان وتلك المتجهه لموانئه متجاهلة التحذيرات.

صنعاء اكدت انها لا تستهدف ايه سفن اخرى وهدفها دعم الشعب الفلسطيني وانهاء الحصار عن غزة.

البنتاغون أعلن بعد تصريحات أوستن عند رقم البلدان التي ابدت استعدادها لعضوية التحالف ارتفع الى 20.

ولكن في تطور جديد نفت اسبانيا استعدادها للمشاركة في هذا التحالف البحري.

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