انفجار قرب سفارة كيان الإحتلال بنيودلهي والشرطة تحقق +فيديو

العالم - آسيا والباسفيك

وقام فريق وحدة الجريمة بشرطة دلهي وفريق الطب الشرعي بالقرب من سفارة الكيان الصهيوني بإجراء تحقيق بعد تلقي مكالمة بشأن الإنفجار.

وقبل قليل، أعلنت شرطة نيودلهي أنها تلقت مكالمة هاتفية بشأن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية بالهند وأنها تتحقق من هذه المعلومات.

وفي أول تعليق لها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية تتعاون مع نظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وأكد بيان صادر من الخارجية الإسرائيلية أنه أنه لم يصب أحد من موظفي السفارة جراء هذا الانفجار.

وفي يناير عام 2021 كان قد وقع انفجار قرب سفارة كيان الإحتلال في العاصمة الهندية نيودلهي وقد ألحق أضرارا بسيارات دون أن يوقع إصابات، حسبما أعلنت الشرطة وقتها.

وذكرت قنوات تلفزيون محلية في حينها أن الانفجار دمر زجاج عدة سيارات، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المكان.

وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن "عبوة بدائية الصنع شديدة الضعف" دمرت نوافذ سيارات مجاورة.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.