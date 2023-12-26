حمدان: لا نزوح.. لا تهجير.. ولا استعادة للأسرى دون الرضوخ لشروط المقاومة

ورفع حمدان لاءاتٍ أربعة بوجه حكومة الاحتلال المجرمة: “لا نزوح ولا تهجير ولا انكسار لشعبنا ولا استعادة للأسرى دون الرضوخ لشروط المقاومة”.

وقال حمدان إنّ “أكثر من 21 ألف شهيد وأكثر من ثمانية آلاف مفقود جراء العدوان الصهيوني على غزة، لأن النازيين الجدد استعملوا كل أنواع الأسلحة بكل وحشية وانتقام ضد المدنيين في غزة”.

وأوضح أن “الاحتلال استخدم قنابل حارقة في المناطق التي أعلن سابقا أنها آمنة، وأن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال فاقت كل جرائم الحرب التي ارتكبت في العصر الحديث”.

من فشلٍ إلى آخر

وشدد على أنّ “نتنياهو ينتقل من فشل إلى فشل ولا ينجح إلا في قتل المدنيين، وليس أمامه سوى خيار واحد هو الاعتراف بالفشل في غزة”.

وأشار إلى أن “الإدارة الأمريكية يدها ملطخة بدماء أطفال غزة، وأن الموقف الأمريكي يجعل من بايدن وإدارته شريكا للجريمة في غزة، حيث أن إصرار الإدارة الأمريكية على استمرار الحرب على غزة يؤكد مسؤوليتها عن دماء أطفال ونساء غزة”.

إشادة بالمواقف الداعمة لغزة

وأشاد بموقف “أنصار الله في اليمن لنصرة غزة ضد الجريمة التي تمارس ضد شعبنا”، مرحّبا “بمواقف بعض الدول الأوروبية الرافضة لجرائم الاحتلال الصهيوني”.

وحذّر كل الدول والحكومات من “التعاطي مع ما يروجه نتنياهو فيما أسماه الهجرة الطوعية لسكان غزة”.

كما دان حمدان “عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت القائد في الحرس الثوري رضي موسوي”، وكذلك “عملية استهداف مناطق لقوات الحشد الشعبي في العرق لثنيها عن تقديم النصرة لأهل غزة”.

وعرض القيادي في حماس خلال مؤتمره الصحفي فيديوهات لقادة الكيان الصيوني وسخر من تأكيداتهم المسبقة بأنّ حماس عاجزة في بناء الأنفاق ورفع قدراتها القتالية، كما عرض مشاهد للمقاومة وكتائب القسام لم تعرض من قبل باستهداف أحد الجبات العسكرية للاحتلال خلال مرورها بمنطقة أبراج الندى في غزة.