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شركة ايرانية تطور تقنية بيئية لتدوير نفايا النفط

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

تمكن خبراء شركات النفط العاملة في جنوب غربي ايران من التوصل الى تقنية جديدة ومتطورة في مجال الصناعات النفطية. وتعتمد التقنية الجديدة على تدوير نفايا النفط المستخرجة خلال عمليات الحفر والتنقيب، وتحويلها الى عناصر مفيدة للتربة بعد عزل المواد الضارة.

العالم - مراسلون

من بعيد تتضح على ملامحها الثّراء؛ إنها خوزستان، عاصمة الذهب الاسود تضم العدد الاكثر من آبار النفط في ايران، وتشكّل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة، الاثر البيئي لعمليات التنقيب والاستخراج دفع خبراء النفط هنا لتقديم تقنية جديدة تعمل على تدوير نفايات التربة المستخرجة مع النفط واعادتها لطبيعتها.

وصرح مدير عام شرکة المناطق الغنية بالنفط في جنوب ايران، غلام رضا دانشي، لقناة العالم:"قبل أکثر من 100 عام دخلت الصناعات النفطية في البلاد ومن تلک اللحظة وحتی اليوم نعمل ما بوسعنا من أجل تقليص الاضرار الناجمة من عمليات الحفر. واليوم تقوم مشارکاتنا القائمة علی المعرفة من ابتکار طرق اخری قل نظيرها في العالم".

المهندس بويان رحمتي المدير العام لشركة عماكو للحفر والتنقيب، إحدى الشركات القائمة على المعرفة، شرح لنا تلك التقنية قائلا:" لأول مرة قامت شرکة عماکو بإحداث تقنية متطورة في الصناعات النفطية. التقنية تعمل علی تدوير نفايات النفط بطريقة حديثة وبايولوجية بحيث يتم عزل وتنظيف عناصر المواد الهيدروکربونية من التربة والمياه المستخرجة من النفط خلال عمليات الحفر ومن ثم اعادتها الی طبيعتها والاستفادة منها".

تستهلك كل منصة للحفر مئة الف ليتر من الماء لكنّ التقنية الجديدة تعمل ايضاً على تقليص الكمية الى ثمانين بالمئة وتدويرها مرةً اخرى للاستعمال.

يعد الحفاظ علی معدل استخراج النفط مع خفض آثاره البيئية تحدياً عالمياً بحد ذاته وهنا يقدم خبراء النفط ومشتقاته من تقديم حلول جذرية ورؤی غيرتقليدية لإعادة نفايات عناصر التربة المستخرجة من النفط واستبدالها بتربة صالحة للزراعة وفوائد اخری.

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