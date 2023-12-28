إصابات واعتقالات وهجوم 'اسرائيلي' على محلات الصرافة في الضفة

العالم _ فلسطين

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شنت حملة واسعة على محلات الصرافة، وداهمت أكثر من 10 محلات صرافة وسطت منها على أكثر من 20 مليون شيكل وعلقت يافطات عليها بأنها محلات تدعم “الإرهاب” وفق زعمها.

رام الله

ففي رام الله، استشهد الشاب حازم القطاوي وأصيب 14 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني -فجر الخميس- بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله من عدة محاور، وشهد مركز المدينة مواجهات مع عشرات الشبان، ما أدى لاستشهاد الشاب حازم القطاوي، وإصابة 14 شابا بجروح متفاوتة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من محلات الصرافة برام الله، حيث جرى اعتقال بعض أصحابها، وإلصاق منشورات تحريضية بحق مالكيها.

وكانت قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينتي رام الله، واقتحمت مركز المدينة (دواري المنارة والساعة)، وشارع شيرين أبو عاقلة، وشارع الحسبة، والبالوع، والطيرة، واقتحمت عددا من محلات الصرافة واستولت على محتوياتها، واعتقلت عددا من اصحابها.

كما اقتحمت منزل عائلة العجولي بالبالوع ومحلا للصرافة مملوكا لهم في رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة وداهمت عمارة سكنية قرب مقر “وحدة الحراسات” واستجوبت قاطنيها، حيث أبلغ عن اعتقال أحد المواطنين، ، وأطلقت النار على مركبة وأصابت سائقها.

نابلس

وفي نابلس، أصيب فتى (17 عاما) برصاص الاحتلال، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر باصابة فتى في البطن برصاص الاحتلال الحي وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية اقتحمت نابلس من جهة حاجز بيت فوريك وسيرت آلياتها العسكرية ونفذت عمليات دهم واقتحام طالت محلات صرافة والاستيلاء على محتوياتها واعتقال اصحابها، بينما تم اقتحام العديد من المنازل والحاق أضرار بمحتوياتها.

طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم، وداهمت عددا من محلات الصرافة واستولت على محتوياتها واعتقلت أصحابها، وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية باقتحام عدد كبير من الجيبات العسكرية المدينة من محوريها الغربي والجنوبي.

وأضافت أن دوريات الاحتلال جابت شوارع المدينة، وتحديدا الحي الغربي كاملا ومنطقة دوار العليمي، ووسط ميدان جمال عبد الناصر، ومنطقة دوار المسلخ في الحي الشرقي، وعدة محاور في الحي الجنوبي، ونشرت دورياتها الراجلة وقناصتها بين المنازل والأراضي الزراعية في أراضي جامعة خضوري غرب المدينة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها واخضعت سكانها للاستجواب، وحولت عددا من اسطحها الى اماكن لقناصتها.

واقتحمت قوات الاحتلال محل فخر الدين للصرافة وسط مدينة طولكرم، وبيت المقدس للصرافة في الحي الغربي، بعد خلع ابوابهما، وتعود ملكيتهما للمواطن محمد أمين أحمد عوض، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلهما، والاستيلاء على بعض محتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من العاملين في هذين المحلين، بعد مداهمة منازلهم، عرف منهم: حسان الجيوسي من ضاحية ذنابة، وعدنان عنان الدعمة، ومحمد ضرار المصري، وحسن سامح بريك من الحي الغربي، ونجيب عماد جلاد من الحي الجنوبي، ومحمد باسم مصلح من بلدة زيتا شمال طولكرم.

كما اعتقلت الشاب انس محمود جابر زنديق من مخيم نور شمس، من منزل عمه خالد الزنديق في الحي الغربي لمدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم، وتمركزت في حارة النعالوة، فيما توجهت قوة أخرى الى قرية الجاروشية المجاورة وقامت باقتحام عدد من منازل المواطنين فيها .

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن فخر الدين ابو حسيب (عوض)، أحد أصحاب شركة فخر الدين الصرافة في الحي الغربي للمدينة، وفتشته وخربت محتوياته، وسرقت بعض مقتنياته.

كما داهمت قوات الاحتلال محل فخر الدين للصرافة في بلدة عتيل شمال طولكرم وعاثت فيه تدميرا وتخريبا وتكسير محتوياته.

جنين

وأُصيب 5 مواطنون، فجر اليوم الخميس، إثر قصف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في منطقة مسجد خالد ابن الوليد في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة 4 مواطنين بشظايا صاروخ اطلقته طائرة مسيرة للاحتلال في جنين، وخامس أُصيب بشظايا بالوجه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مدينة جنين، وسط اندلاع مواجهات واطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسيرت آلياتها العسكرية تجاه “دوار البطيخة” ودوار السينما بالمدينة، حيث اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات النار بكثافة.

واقتحمت قوات الاحتلال البنك العربي وبنك القدس في جنين، وعددا من محلات الصرافة، واستولت على بعض محتوياتها، عرف منها: مؤسسة الخليج للصرافة، وشركة فخري الدين للصرافة.

واضافت، ان تلك القوات اقتحمت قرى وبلدات: صانور ، جبع ، الزاوية ، عنزة ، بير الباشا ، الحربة ، قباطية، وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على أحد محولات الكهرباء الرئيسة في المدينة وعطلته، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء واسعة.

وتحدثت المصادر عن اطلاق نار في “واد برقين” وتخوم مخيم جنين، إثر عمليات اقتحام مماثلة ومواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن اصابات حتى اعداد هذا الخبر.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من البنايات في جنين وتمركز القناصة على اسطحها.

الخليل

وأصيب 9 مواطنين بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل، فجر اليوم الخميس، عقب مداهمة البلدة.

وأكدت مصادر في الهلال الأحمر أن من بين المصابين 3 بالرصاص الحي، ونقلوا الى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.

وطالت عمليات الاقتحام الاسرائيلية في حلحول عددا من المنازل ومحلا للصرافة والمجوهرات، حيث أجبرت أصحاب هذه المحل على فتحه بالقوة وفتشته واستولت على خزنة وبعض محتوياته قبل أن تغلقه بلحام الأكسجين، وأبلغ عن اعتقال فريد عبد الرحمن الاطرش، ومحمد سعد الاطرش.

أريحا

أصيب مواطن واعتقل ثلاثة آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية أن أليات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا برفقة جرافة وداهمت مخيم عين السلطان بالمدينة، وانتشرت في حاراته وداهمت عددا من منازل المواطنين وحطمت محتوياتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم ما أدى لإصابة شاب بقدمه، حيث منع جنود الاحتلال مركبات الإسعاف من دخول المخيم لإسعاف المصاب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من المخيم، وهم: الطبيب سالم محمد أبو خربيش (40 عاما)، والمواطن محمود خالد الرموني، وأحمد الصرفندي، وذلك عقب دهم منازلهم وتكسير محتوياتها.